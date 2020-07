Il professore, già docente universitario di lingua e letteratura latina a Salerno, lascia la moglie Anna Maria e i figli Giuseppe e Giovanni. Le esequie si terranno nella Chiesa di San Giorgio Martire il giorno 6 luglio alle ore 15:30.

Il professore Enrico Di Lorenzo nasce a Somma Vesuviana il 23 ottobre 1938 da Giuseppe e Anna Napolitano. Frequenta nel paese natale le classi elementari sotto la guida del maestro Enzo Vecchione negli anni 1945-1950. Dopo aver sostenuto gli esami di ammissione alla scuola media di Ottaviano accede al Ginnasio nel Seminario Vescovile di Nola dal 1950 al 1955, dove determinante rimane l’incontro con Don Marco Calabrese, il severo e dotto docente.

Continua gli studi liceali e si diploma nel 1958 al Liceo Classico Statale “Armando Diaz” di Ottaviano.

Successivamente si iscrive alla Facoltà di Lettere con indirizzo classico all’Università Federico II di Napoli, dove si laurea il 5 luglio 1963 con un’originale tesi sulla storia del Cristianesimo dal titolo Alcuni Atti dei Martiri delle persecuzioni di Diocleziano. Consegue, inoltre, il diploma in Paleografia, Archivistica e Diplomatica all’Archivio di Stato di Napoli.

Inizia subito la sua carriera con una breve supplenza di latino e greco al Liceo Classico Militare Nunziatella di Napoli. Nel 1964 insegna italiano e storia all’Istituto Navale Leonardo Fea di Castellammare di Stabia.

Nel 1965 consegue l’abilitazione nelle materie letterarie e in latino per l’insegnamento nei licei e istituti magistrali, in questo periodo è docente di italiano e latino al Liceo Classico di Capri. Vincitore di concorso a cattedra di italiano, latino e storia nel 1968, è docente dal 1968 al 1970 all’Istituto Magistrale di Procida, dal 1971 al 1972 al Liceo Scientifico Statale Colombo di Marigliano e dal 1972 al 1973 al Liceo Scientifico Evangelista Torricelli di Somma Vesuviana.

Nel 1972 è dichiarato idoneo al concorso di assistente universitario di letteratura e lingua latina all’Università di Perugia, Facoltà di Magistero, col professore Nino Scivoletto.

Nel 1973 è inquadrato in ruolo come assistente ordinario di lingua e letteratura latina al Magistero Statale di Salerno fino al 1985.

Proprio quest’anno risulta vincitore di concorso come professore associato di lingua e letteratura latina; in questa nuova veste lo troviamo docente alla Facoltà di Magistero negli anni 1985-2002 e successivamente alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere negli anni 2002-2004.

Ha ricoperto, inoltre, anche l’incarico di docente di letteratura Cristiana Antica nel corso di laurea di materie letterarie alla Facoltà di Magistero di Salerno negli anni 2000-2002.

Infine negli anni 2004 – 2005 è presente alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Salerno in qualità di docente di Storia della lingua latina.

Dopo una intensa attività il prof. Enrico Di Lorenzo nel 2005 viene collocato a riposo dall’attività accademica dell’Università di Salerno. Ha pubblicato numerosi articoli, note, recensioni e saggi su poeti e scrittori del mondo classico, in particolare su Virgilio, Orazio e sulla poesia bucolica latina, studiandone la lingua, lo stile e la metrica. I suoi lavori sono presenti sulle riviste Misure Critiche, Bollettino di Storia Latina, Giornale Italiano di Filologia, Invigilata Lucernis, Sileno, Skolia, Summana, Fensern, Meridione Sud e Nord nel Mondo .

Ha scritto, in collaborazione con F. Giordano, Bucolicorum latinorum Poetarum Lexicon, conscripserunt Enrico Di Lorenzo et Fausto Giordano, Hildesheim, Zuerich, New York 1996.

Ha pubblicato nell’Enciclopedia Virgiliana (Roma 1988, vol IV) le voci pango, plico, implico e pubes –impubes e per l’Enciclopedia Oraziana le voci Inaco, Ino, Io( Roma 1997, vol. II). Il professore, inoltre, era membro onorario del Comitato Studi dell’ Archivio storico cittadino “G. Cocozza” di Somma Vesuviana, dove ha lasciato in donazione le sue opere migliori.