Somma Vesuviana, nuovo appello di solidarietà per la famiglia Autoriello

La famiglia di Somma Vesuviana, che vive in condizioni di gravi difficoltà, aveva chiesto aiuto tramite IlMediano.it qualche settimana fa. Ora alcune persone che stanno aiutando Antonio e i suoi cari chiedono un nuovo gesto di generosità da parte della cittadinanza.

Antonio Autoriello, quarantaseienne di Somma Vesuviana affetto da una grave malattia che lo ha costretto su una sedia a rotelle, aveva lanciato un appello tramite la nostra pagina Facebook lo scorso mese di maggio. In particolare, Antonio chiedeva l’intervento delle Istituzioni in merito alla difficile situazione che lui e la sua famiglia stanno vivendo in questi mesi. Infatti, l’uomo, insieme a sua madre allettata e a sua sorella disabile, vive con una piccola pensione di 654 euro ma, purtroppo, questi soldi non bastano per sostenere le spese familiari. La vicenda della famiglia Autoriello è stata seguita, fin dall’inizio, da Maria Pangiroli, segretario del PSI di Somma Vesuviana. Pangiroli si è attivata subito per fornire alla famiglia di Antonio tutto il necessario per vivere. Grazie all’appello pubblico fatto da Antonio, la sua famiglia ora è seguita dai Servizi sociali.

Il nuovo appello

Alla richiesta d’aiuto di Antonio attraverso i social hanno risposto anche molti cittadini sommesi, i quali si sono attivati con grande generosità per fornire quotidianamente alla famiglia Autoriello tutti i beni di prima necessità, anche pasti caldi già pronti. Ora, però, la città è chiamata ad un nuovo gesto di solidarietà e vicinanza per queste persone in difficoltà. Infatti, i cittadini che nelle ultime settimane si stanno occupando di aiutare gli Auotriello chiedono di poter avviare una raccolta fondi per poter raccogliere la cifra necessaria al pagamento delle bollette che la famiglia non riesce a sostenere economicamente. Chiunque volesse contribuire alla raccolta, può rivolgersi al numero 333 9627652 di Maria Rosaria Granato, una dei diversi cittadini sommesi che con grande disponibilità sta aiutando la famiglia di Antonio.