Somma spinge IosonoRama al premio De Andrè

SOMMA VESUVIANA. Raffaella De Falco, in arte IosonoRama, è pronta spiccare il volo: l’artista sommese è in lizza per il premio De Andè e rivolge un appello ai suoi sostenitori per consentirle di raggiungere un sogno.

“Ormai il 10 gennaio è sempre più vicino, e hanno dato l’occasione anche di vincere un premio speciale per i cantautori più votati. Quindi questo è quello che vi chiedo: cliccare su questo link della Repubblica e votarmi, ne sarei onorata.”

Ecco il link per votare…https://www.premiofabriziodeandre.it/