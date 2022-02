Somma, scatta il drive-in per i tamponi

Salvatore Di Sarno (sindaco Somma Vesuviana): “Da Venerdì il Drive – In per tamponi a Somma Vesuviana. La curva scende ma lentamente. Per il Carnevale con ogni probabilità piazze aperte ma responsabilità!”

“La curva dei contagi scende ma non lentezza. Ad esempio ieri abbiamo registrato 63 nuovi positivi. Da Venerdì apre il Drive – In per i tamponi presso l’area mercatale di Via San Sossio, con la Inco Farma S.p.A. che gestisce la Farmacia Comunale ed in convenzione con l’Asl Na3. Ci saranno ben 7 gazebo. Il servizio sarà attivo dal Lunedì al Venerdi, dalle ore 9 alle ore 16 e la Domenica dalle ore 9 alle ore 13. La Inco Farma ha aderito all’Accordo integrativo, proposto dalla Direzione Generale dell’Asl Na 3 Sud, con il quale si autorizzano le farmacie territoriali ad eseguire, per conto della Asl, tamponi antigenici rapidi. Inoltre in vista del Carnevale non chiuderemo le piazze come invece abbiamo fatto lo scorso anno, tra i pochi Comuni a farlo, ma chiedo ai cittadini la massima responsabilità ed il rispetto delle regole. Inoltre ricordo altresì che a Somma Vesuviana abbiamo anche il Polo Vaccinale per la campagna di vaccinazione dai 12 anni in su, in Via Trentola, località Rione Trieste ed abbiamo anche l’hub vaccinale per la campagna di vaccinazione dai 5 agli 11 anni, presso la sede del Distretto 48 in via Tenente Indolfi nella zona centrale del paese”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.