Somma perde il volontario gentiluomo: addio Carmine, una vita in prima linea

SOMMA VESUVIANA – La città di Somma piange una figura di rilievo. Il leone si è addormentato: Carmine Lentella si è arreso al male incurabile che lo tormentava da tempo ed ha lasciato questa terra.

Aveva 70 anni ed era stato sottufficiale dell’aeronautica; dopo la pensione aveva intrapreso il ruolo di volontario protezione civile, pronto ad aiutare a tutti. Sempre in prima linea, sempre pronto ad intervenire in ogni situazione di emergenza. Una persona che anteponeva gli altri ed il bene comune e che anche in quest’ultimo viaggio viene accompagnato da messaggi che delineano bene i suoi valori.

Così lo ricordano i volontari della protezione Civile Cobra2: “Per anni al nostro fianco, Per anni a sostenere e ad insegnare il valore del volontariato, Il tuo modo di fare, i tuoi consigli, Il tuo amore nell’aiutare gli altri. Rimarrai per sempre nei nostri cuori… Oggi la “COBRA 2”, perde un membro del Direttivo, un collega, ma sopratutto un grande AMICO. Buon viaggio Carmine”.

Il feretro arriverà oggi alle 15 nella chiesa di Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana per l’ultimo viaggio; i funerali saranno celebrati alle 16.