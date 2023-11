Somma, parte il servizio assistenza domiciliare per anziani e disabili nell’Ambito 22

Somma Vesuviana capofila dell’Ambito 22 – parte il Servizio Assistenza Domiciliare per Anziani e persone con Disabilità.

L’Ambito 22 con Somma Vesuviana, capofila comprende i comuni di : Somma Vesuviana – Marigliano – Castello Di Cisterna – Brusciano – Marigliano – Mariglianella – San Vitaliano.

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana) : “Pensiamo ad anziani e a persone con disabilità. Ultrasessantacinquenni e persone con disabilità potranno presentare domanda per il riconoscimento del Servizio di Assistenza Domiciliare”.

“E’ possibile presentare: “Domanda di Accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani 2023” ovvero “Domanda di Accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili 2023”. Tutte le informazioni dettagliate sono sul sito del Comune di Somma Vesuviana, capofila dell’Ambito Territoriale 22. Il servizio si rivolge a soggetti residenti nei sei Comuni dell’Ambito, bisognosi di aiuto nella gestione di sé, dell’ambiente di vita, delle relazioni e nella realizzazione di semplici attività esterne. In particolare il servizio è destinato a: aiuto nello svolgimento delle normali attività quotidiane; prestazioni di aiuto per famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di diversamente abili fisici, psichici e sensoriali e di anziani; aiuto per l’igiene e la cura della persona; aiuto per la pulizia della casa; lavaggio e cambio della biancheria; preparazione dei pasti; aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e di accompagnamento presso uffici; attività di accompagnamento presso familiari e vicini e presso luoghi di interesse culturale o sportivo, finalizzata a mantenere o ristabilire relazioni affettive e sociali. Il servizio è rivolto a persone anziane che hanno superato i 65 anni di età ed in condizioni di fragilità sociale, ma anche a persone sotto ai 65 anni che abbiano disabilità certificata o che siano in possesso della 104 e del Decreto di invalidità”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.