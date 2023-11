Occupazioni abusive al mercato, fioccano le multe

MARIGLIANO – Controllo straordinario per le occupazioni abusive del suolo pubblico sia nell’ area mercatale dove i posteggi allargano il proprio spazio illegittimamente sia sui cantieri dove sono state elevate sanzioni per 2000 euro .

Intanto si sta iniziando nuovamente attivando la convenzione per il carro gru al servizio dei cittadini per le auto in divieto

“Abbiamo colto il disagio dei cittadini in questa richiesta e in uno sforzo straordinario siamo riusciti ad approvare una convenzione per questo servizio – dichiara il comandante Nacar –

Di certo non ci finiremo anche se i contratti del personale stagionale sono in dirittura di arrivo”