Somma, operaio precipita nel silos dell’azienda dopo crollo

Somma Vesuviana. Nel pomeriggio i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti nell’azienda agricola “Mele”.

Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento un dipendente dell’azienda, 63enne, cadeva da un silos contenente mangime per animali.

La struttura sarebbe crollata coinvolgendo l’operaio.

L’uomo è stato soccorso da personale sanitario e trasferito nell’ospedale di Nola dove si trova in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione insieme ai militari del Nil di Napoli e al personale dell’Asl