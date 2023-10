Somma, nominate le Consulte per lo Sviluppo Economico del Territorio e per la Sicurezza

“Abbiamo nominato sia la Consulta Comunale per lo Sviluppo Economico e Lavoro che la Consulta per la Sicurezza del Territorio. Ognuna avrà al suo interno ben 10 esperti nei campi interessati. Tali consulte avranno natura consultiva, con compiti di proposta ed iniziativa su questioni che atterranno lo Sviluppo Economico e la Sicurezza. Sono due consulte distinte ma l’obiettivo è quello di ascoltare la comunità. La Consulta per lo Sviluppo Economico avrà il compito di contribuire all’elaborazione di strategie e programmi di intervento, verificare l’efficacia delle scelte compiute ed il loro adattamento all’evoluzione dei contesti di riferimento.

Inoltre la Consulta, potrà essere chiamata dal sindaco ad esprimere pareri preventivi su proposte di piani, programmi e potrà raccogliere ed analizzare dati ed informazioni sulla qualità ed efficacia degli interventi e sulle criticità eventualmente segnalate; ma anche elaborare proposte da sottoporre agli organi comunali per l’adozione di atti; proposte per la gestione, l’uso e la manutenzione delle infrastrutture dedicate allo sviluppo economico. Nominata anche la Consulta per la Sicurezza del Territorio. Anche qiresta Consulta avrà il compito di elaborare e contribuire alle strategie e programmi di intervento ed avrà gli stessi compiti della Consulta per lo Sviluppo Economico, ma concentrati in questo caso sul tema della Sicurezza del Territorio. Ognuna delle Consulte è formata da 10 componenti, a costo zero per la comunità, esperti provenienti dai vari settori di competenza”.

Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana