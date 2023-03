Somma, inaugurata la nuova segnaletica di Via Pomigliano in onore del dott. Salvatore Terracciano

Somma Vesuviana. Questa mattina, nella Sala Congressi del S.M. del Pozzo Hospital, si è svolta la cerimonia in onore dell’emerito prof. Salvatore Terracciano, neurochirurgo e fondatore della struttura ospedaliera ai piedi del Monte Somma. In questa occasione si è tenuta l’inaugurazione della nuova segnaletica toponomastica che ufficializza la decisione di intitolare Via Pomigliano al luminare bruscianese. Presenti all’evento i familiari del dott. Terracciano, il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno, il vicesindaco Rubina Allocca, il sindaco di Brusciano Giacomo Romano, l’Assessore Mauro Polliere, l’Assessore Rosalinda Perna, il consigliere regionale Carmine Mocerino, il consigliere Giuseppe Sommese, il consigliere Peppe Nocerino. Inoltre, sono intervenuti illustri nomi della medicina.

Grande partecipazione da parte della cittadinanza sommese e non solo alla commemorazione dell’emerito prof. Terraciano. L’evento che ha omaggiato la figura del fondatore della Casa di Cura S.M. del Pozzo è venuto a coincidere con la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. La vita e la straordinaria dedizione del dott. Terracciano per i suoi pazienti può essere un ulteriore monito per comprendere ancora di più, dopo gli anni terribili della pandemia, l’importanza della sanità e del lavoro dei medici e degli infermieri. Grazie alla passione per il suo lavoro e alla sua lunga esperienza professionale, il dott. Terracciano ha fondato la Casa di Cura S. Maria del Pozzo. In questo modo ha permesso che sorgesse nel territorio vesuviano una struttura all’avanguardia nel campo delle cure riabilitative dei pazienti affetti da patologie neurologiche e neurochirurgiche.

Da qui la proposta nel 2019 della Commissione toponomastica di dare il nome dell’Emerito prof. a Via Pomigliano, un’importante strada che collega la città di Somma ai paesi limitrofi e luogo dove sorge il S.M. del Pozzo Hospital. L’inaugurazione è stata possibile solo oggi a causa della pandemia. Durante la conferenza sono intervenuti il sindaco Salvatore Di Sarno e il sindaco di Brusciano Giacomo Romano, il quale ha consegnato ai figli del dott. Terracciano una targa in ricordo delle sue origini bruscianesi. Dopo il discorso del consigliere regionale Mocerino, è intervenuto il dott. Pasquale Caiazzo che ha ripercorso la lunga carriera del professore. Infine, i figli di Salvatore Terracciano hanno ringraziato tutti i presenti e hanno ricordato il loro amato padre come un uomo fortemente legato alle sue radici e sempre disponibile per i suoi collaboratori.