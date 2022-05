Somma, “Il Grido della Terra” di Papa Francesco in mostra a Santa Maria del Pozzo

«Un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri» (Laudato si’, 49).

Il grido della Terra” è una esposizione fotografica itinerante, per meglio conoscere e comprendere il messaggio che Papa Francesco ha consegnato al mondo con l’enciclica Laudato si’, attraverso esempi concreti, dati ed immagini suggestive.

Il Papa sostiene con forza il rispetto dell’ambiente, la cura delle risorse vitali come l’acqua, lo sviluppo sostenibile, la necessità che anche la politica si impegni per promuovere un cambiamento in senso “ecologico” della crescita.

La mostra, promossa da Mons. Luigi Mucerino, è stata allestita presso il chiostro del Complesso Monumentale Santa Maria del Pozzo di Somma Vesuviana e vi resterà fino a metà giugno 2022.

“Un percorso – spiega Casimiro Sedzimir, guardiano del convento – narrativo e immaginifico di 12 pannelli a colori, ognuno dedicato ad un tema specifico, che ci invita a riflettere sul diritto dei popoli a godere delle risorse della Terra e sul dovere di ognuno di noi a rispettarle”.

“Guidati dalle parole di Papa Francesco – conclude Emanuele Coppola, curatore della mostra – i visitatori intraprendono un viaggio introspettivo alla ricerca di nuovi stili di vita, di buone pratiche da adottare, al fine di salvare quello che Sua Santità chiama “la casa comune”, il pianeta Terra con tutto ciò che ospita e contiene, a cominciare dall’uomo”.