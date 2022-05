Acerra, ombre sul voto: dossier finisce al Prefetto tra ‘visite’ a negozi e confronti saltati

ACERRA – Ombre si addensano sul voto di Acerra. Nelle scorse ore il candidato sindaco di X Acerra Unita Andrea Piatto ha annunciato che presenterà un dossier su alcuni gravi episodi. Lo ha dichiarato a margine del confronto con Vincenzo Crimaldi al quale non si è presentato Tito D’Errico.

Piatto lancia l’allarme. “Non abbiate paura, cittadini. Siamo qui per dare una possibilità alla città”. Con queste parole il candidato a sindaco della coalizione “X Acerra Unita” Andrea Piatto conclude il suo intervento al primo confronto elettorale nello studio di Nano Tv. Al faccia a faccia tra candidati alla fascia tricolore organizzato dal direttore della testata Maurizio Cerbone non si è presentato Tito D’Errico, suscitando il disappunto sia dell’organizzazione che dei due candidati sindaco presenti in studio.

“Un’assenza ingiustificata della quale mi dispiaccio soprattutto per i cittadini che in democrazia devono avere la possibilità di conoscere programmi degli aspiranti sindaci e idee sui grandi temi. Ringrazio l’avversario Vincenzo Crimaldi per l’avvincente ma costruttivo confronto.” ha dichiarato Piatto a margine dell’appuntamento nel quale si è confrontato con il candidato del centrodestra Vincenzo Crimaldi.

Prima di lasciare gli studi della web-tv Piatto ha annunciato che sottoporrà nelle prossime ore al Prefetto di Napoli un corposo dossier su alcuni episodi piuttosto gravi che stanno accadendo in questi giorni in città: “Sento di cose avvenute nei negozi, nelle case e in diverse attività piuttosto inquietanti e a questo punto dovranno essere le autorità preposte a verificarle. Noi abbiamo messo a disposizione dei cittadini il numero del nostro comitato per le segnalazioni e con quelle già pervenute presto presenteremo un dossier al Prefetto. Rivolgo un appello all’attuale sindaco, benchè candidato, a farsi garante di una competizione elettorale trasparente e regolare: sono convinto che sarà tutto trasparente ma deve esserlo sia nella forma che nella sostanza”.

“Un cittadino non può andare all’ufficio elettorale e trovarsi davanti fratelli e sorelle di consiglieri attuali e candidati al consiglio. L’ex portavoce del sindaco non può essere il responsabile del procedimento elettorale. Inoltre chiedo già da ora il sorteggio per i presidenti di seggio qualora rinunciassero il sabato prima del voto. Non deve essere percepita la lunga mano di nessuno su questa competizione elettorale, decisiva per il futuro della nostra comunità. Chiediamo solo un voto trasparente” conclude Piatto.

D’Errico dice ancora no. Il candidato Tito D’Errico ha ribadito che non si presenterà ai confronti con gli altri candidati sindaco ritenendoli inutili, credendo fermamente nella possibilità di impiegare quel tempo per confrontarsi invece con i cittadini e le loro problematiche: “Le idee, il dialogo, il confronto ci fanno capire ogni giorno che abbiamo un bellissimo percorso da fare, e che abbiamo una squadra per farlo insieme.”

Nella giornata di oggi il candidato sindaco di “Centro,sinistra” sarà invece intervistato da una tv locale. Saranno questi gli unici appuntamenti mediatici visto che con tutta probabilità D’Errico non ci sarà al prossimo faccia a faccia previsto con gli altri competitor.

Fratelli d’Italia con Crimaldi. Il centrodestra punta su Crimaldi e alza il tiro dopo il primo confronto diretto con Piatto.

“In poche battute il Candidato avversario ha rinnegato la scelta della pista ciclabile su Corso Vittorio Emanuele (da noi sempre contestata), ha contestato il PUC dopo che per 10 anni e 10 mesi non ha mai detto una parola di contrarietà (dopo che insieme a Lettieri sfiducio’ il Sindaco Marletta proprio sullo strumento urbanistico), ha avanzato dubbi e perplessità sul bilancio comunale dopo aver espresso per anni l’assessore al bilancio nella giunta Lettieri ed ha ammesso di non avere il controllo dei suoi oltre 300 candidati circa i loro eventuali rapporti con i “Concorsi Comunali, parlando sempre da solista.

Questo voto non può ridursi ad una lotta per il potere tra i due schieramenti di centro, sinistra ormai è palese e Fratelli D’italia con Vincenzo Crimaldi è l’unica vera e credibile alternativa a oltre 10 anni di gestione amministrativa della nostra città.” ha dichiarato il candidato consigliere Raffaele Barbato a margine del confronto.