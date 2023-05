Somma, il giorno del Giro è arrivato: tutti gli orari e i momenti clou

SOMMA VESUVIANA – Oggi Giovedi’ 11 Maggio – dalle ore 13 – il passaggio del Giro D’Italia 2023.

Sarà possibile vedere la Corsa lungo Via Pomintella – Via Circumvallazione, Via Aldo Moro – Secondo Tratto, Via Bosco, Via Seggiari.

Alle ore 10 e 30 – Piazza Vittorio Emanuele III – Palazzo Torino – cerimonia di scoperta della lapide marmorea dedicata a Fausto Coppi e Giuseppe D’Avino, il giovane falegname sommese che donò la bici a Coppi. Saranno presenti anche Mauro Coppi, pronipote del campione e Vice Sindaco di Castellania, il paese di Fausto Coppi, il campione olimpionico Angelo Damiano, Medaglia D’Oro a Tokyo 1964, ma anche ciclisti che hanno gareggiato con Coppi come Arcangelo Bove.

Saranno persenti, inoltre – Gianfranco Coppola – Presidente Nazionale Stampa Sportiva Italiana e Angelo, Franco e Nicola, figli di Giuseppe D’Avino. Franco, inoltre ha conosciuto Coppi.

Salvatore Di Sarno ( sindaco di Somma Vesuviana) : “ il Giro D’Italia, accarezzerà i vicoli dove Coppi nel 1945 amava pedalare immergendosi nella storia. I ciclisti passeranno dinanzi al Castello di Lucrezia D’Alagno, risalrente al 1458 e che per qualche giorno ospitò un grande amico di Coppi e di tutti noi: Totò! Noi abbiamo puntato molto sul Giro D’Italia : con i geologi abbiamo raccontato il patrimonio naturalistico nelle scuole, con la trekker Vienna Cammarota abbiamo rilanciato il patrimonio culturale ed ambientale, poi ancora i Mercati della Terra con Slow Food, le tradizioni popolari come la Festa della Montagna anche in ottica Giro D’Italia”.

Laura Polise ( Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Somma Vesuvian, nel napoletano): “Le scuole hanno dedicato una mostra al Giro D’Italia con poesie dedicate a Fausto Coppi e messaggi sulla sostenibilità ambientale”.

“Le scuole di Somma Vesuviana, alla vigilia della Sesta Tappa, in programma domani, hanno dato vita ad una mostra dedicata al Giro D’Italia. Le opere sono state realizzate nel pieno rispetto della sostenibilità ed allestite nella sala consiliare, in Piazza Vittorio Eamnuele III. Poesie dedicate a Fausto Coppi, legato a Somma Vesuviana, ma anche messaggi sulla sostenibilità ambientale, sull’educazione alimentare e non è ,mancata la narrazione dell’Italia attraverso i piatti regionali. Inoltre da poche ore abbiamo anche concluso il ciclo di incontri nelle scuole. I geologi della Società Italiana di Geologia Ambientale, hanno raccontato ai ragazzi, almeno 300, la nascita del Monte Somma e il patrimonio geologico del nostro territorio che domani, Giovedì 11 Maggio, sarà protagonista della Sesta Tappa del Giro D’Italia. Per l’occasione tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse, al fine di dare la possibilità ai nostri giovani di vivere il Giro D’Italia”. Lo ha affermato Laura Polise, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

E domani a Somma Vesuviana sarà presente il Vice Sindaco di Castellania, Mauro Coppi, pronipote del grande Fausto Coppi. Inoltre Castellania è proprio il paese di Fausto Coppi. Saranno presenti anche Angelo, Nicola e Franco, i tre figli di Giuseppe D’Avino scomparso nel 1985, il giovane falegname di Somma Vesuviana che nel 1945 donò a Coppi la famosa bicicletta.

Saranno presenti anche campioni del ciclismo come Angelo Damiano, Medaglia D’Oro alle Olimipiadi di Tokjo e ciclisti che hanno gareggiato con Coppi come ad esempio Arcangelo Bove.

Saranno tutti alle ore 10 e 30 in Piazza Vittorio Emanuele III, Palazzo Torino, per briefing stampa e per la scoperta della lapide in marmo dedicata a Fausto Coppi e Giuseppe D’Avino.

E la copia della bicicletta donata a Fausto Coppi, verrà esposta su una piattaforma scortata dall’Esercito all’incrocio tra il Secondo Tratto di Via Aldo Moro e il Terzo Tratto, dinanzi al Bar Royal, esattamente dove passerà il Giro D’Italia. I ciclisti passeranno dinanzi alla copia della bici che nel 1945 venne donata a Fausto Coppi dal giovane falegname Giuseppe D’Avino.

“Noi abbiamo puntato sul Giro D’Italia. Domani in diretta Rai, vedremo tutti i ciclisti, con la Maglia Rosa, che passeranno lungo l’area pedemontana del Monte Somma, il Vulcano antico, e da li’ raggiungeranno in biciclertta la Costiera Amalfitana, Penso che sia il piu’ forte messaggio di promozione culturale per il nostro territorio. I ciclisti, tutta la Corsa, passeranno ad esempio dinanzi al Castello di Lucrezia D’Alagno, risalente al 1458 e che abbiamo riaperto. Alle ore 11 avremo visite straordinarie e anche la Mostra con ben 28 Artisti Contemporanei. Abbiamo per il Giro D’Italia, ideato anche Giro….in Monumenti con aperture straordinarie anche della Villa Augustea – ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – fino al 14 Maggio. Abbiamo puntato su un ciclo di incontri nelle scuole con i geologi della Società Italiana di Geologia Ambientale per favorire la conoscenza del territorio. Abbiamo ospitato con piacere la trekker italiana piu’ famosa, Vienna Cammarota di anni 73 che è la prima donna al Mondo che sta andando a piedi fino a Pechino. Abbiamo anche organizzato i Mercati della Terra con Slow Food. L’auspicio è che i nostri giovani possano vivvere un’opportunità rara. Inoltre dalle ore 11 e fino al termine del passaggio e comunque, almeno fino alle ore 15 e 30, avremo la chiusura al traffico di Via Pomintella, Via Circumvallazione, Via Aldo Moro – Secondo Tratto, Via Bosco, Via Seggiari. Per lo svolgimento dell’evento si sono anche svolti mpolteplici sopralluoghi da parte dei servizi interessati e varie riunioni. Ricordo che dalle ore 18 di oggi,, Mercoledi’ 10 Maggio e fino al ternmine delle necessità e comunque fino almeno alle ore 15 e 30 di Giovedi’ 11 Maggio, c’è divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti interessati e dunque lungo le strade di cui sopra”.

Quando Fausto Coppi arrivava in bicicletta al Borgo del Casamale, pedalando immergendosi nella storia! Al Casamale c’è la Cinta Muraria realizzata dagli Aragonesi ma anche la Collegiata, la chiesa piu’ antica del territorio.

“Somma è incredibilmente protagonista – ha affermato Rubina Allocca, Assessore allo Sport del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – del Giro D’Italia, anche perchè è legata alla storia del ciclismo mondiale. Fausto Coppi, la star mondiale del ciclismo, amava i vicoli del Borgo Antico del Casamale. Infatti il grande campione veniva a trovare Giuseppe D’Avino, il giovane falegname che nel 1945 gli donò una bicicletta e che poi divenne amico di Fausto Coppi. Giovedi’ 11 Maggio, alle ore 10 e 30, in Piazza Vittorio Emanuele III, scopriremo una targa in ricordo di Fausto Coppi e Giuseppe D’Avino. Saranno presenti i parenti di Fausto Coppi ed Angelo, Nicola, Franco, figli di Giuseppe scomparso nel 1985”.

Giovedì 11 Maggio, ore 10 e 30, saranno presenti anche, Granfranco Coppola, Presidente Nazionale USSI, Gian Paolo Porreca, scrittor, Mario Coppi parente di Fausto Coppi e Vice Sindaco di Castellania, il paese di Fausto Coppi, Giampaolo Bovone, Pino Cutolo, Presidente Regionale della FCI, Arcangelo Bove ciclista che ha gareggiato con Fausto Coppi, Angelo Damiano, Medaglia D’Oro alle Olimipiadi di Tokjo.

Al Giro D’Italia partecipa tutto il Patrimonio Culturale. Domani alle ore 9 e 30, apertura straordinaria della Villa Romana Augustea e alle ore 11 del Castello di Lucrezia D’Alagno del 1458.

“Per il Giro D’Italia siamo partiti con “In Giro……Per Monumenti”, itinerari di visite al Patrimonio Culturale. Domani, Giovedi’ 11 Maggio, nella stessa mattina del passaggio del Giro D’Italia, avremo la possibilità di visitare dalle ore 9 e 30 alle ore 10 e 30 la Villa Romana Augustea, dalle ore 11 alle ore 12 il Castello D’Alagno del 1458 – ha affermato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – che si trova proprio nella zona di passaggio del Giro D’Italia. Sabato 13 Maggio, dalle ore 9 e 30 alle ore 10 e 30 si potrà visitare ancora il Castello D’Alagno, mentre dalle ore 11 alle ore 12 e 30 ci sarà la possibilità di visitare la Collegiata, la chiesa piu’ antica dell’area vesuviana, situata nel Borgo del Casamale. Sempre Sabato 13 Maggio, dalle ore 15 e 30 alle ore 17, turisti e cittadini potranno visitare con le guide della Pro Loco Somma Vesuviana APS, la zona di Santa Maria a Castello. Infine Domenica 14 Maggio, dalle ore 9 e 30 alle ore 10 e 30, apertura del Castello quattrocentesco di Lucrezia D’Alagno, sempre con guide Pro Loco Somma Vesuviana Aps e ancora dalle ore 11 alle ore 12 la Collegiata nel Borgo Antico del Casamale. Apriremo il Patrimonio Culturale a tutti con un Giro …..Per Monumenti che inizierà domani, Sabato 6 Maggio e si concluderà Domenica 14 Maggio. Possiamo simbolicamente dire che a Somma Vesuviana, la Sesta Tappa del Giro D’Italia si concluderà il 14 Maggio”.

Il Giro D’Italia passerà dinanzi al Castello quattrocentesco di Lucrezia D’Alagno che sta ospitando la Rassegna di Tendenze Espressive Campane – Artist’s Stories narrazioni. La mostra, fino al 27 maggio, sarà visitabile dal martedì al sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30.