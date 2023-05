Arignano e il nuovo brand del caffè in cialde: la scalata dell’azienda

STEFANO ARIGNANO, RACCONTIAMO IL SUCCESSO DEL GIOVANE IMPRENDITORE

Stefano parlaci di te e come hai mosso i tuoi primi passi nel mondo del lavoro?

-Ho iniziato a lavorare nel mondo del caffè presso una azienda di gestione di macchine da caffè in cialda in comodato d’uso gratuito e da lì mi è nata la passione per quello che è il settore del caffè.

Ad un certo punto la tua attività ha subito una forte crescita, quale è stato il momento dal quale è iniziata la svolta?

-diciamo che è stato un mix di fattori tra i principali vi sono: l’apertura di molti negozi specializzati, l’ingresso di una nota azienda che produce una grande varietà di capsule compatibili rispetto alla concorrenza ci ha fatto registrare un notevole aumento delle richieste.

Quale è stata la difficoltà più grande che hai superato?

-ebbene sì, di difficoltà c’è ne sono state moltissime, tante ne abbiamo ancora e tante ce ne saranno. Gli assetti organizzativi, la gestione della flotta e del personale, l’ambito organizzativo commerciale sono aspetti dinamici che vanno sempre tenuti sotto controllo.

Potessi tornare indietro cosa cambieresti?

-perfettamente nulla! Sono contento delle scelte che ho fatto anche se qualcuna si è rilevata sbagliata e ha sottratto risorse che potevano essere preziose all’azienda. Ma nel complesso so bene che tutto è esperienza e l’importante è fare tesoro dei successi e degli errori.

Quali sono i punti di forza della “Arignano distribuzione” ?

-assortimento, rapidità negli ordini , comodità, trasparenza e il rapporto qualità prezzo di tutti i brand da noi disponibili

Quali sono i tuoi progetti futuri?

-in primis è sicuramente quello di creare una rete vendita divisa in zone per il brand “La bevanda del re“ affidandoci a partners che hanno linee specializzate prettamente per il nostro comparto.

Quale è il tuo sogno nel cassetto?

-quello di espandere l’azienda aprendo nuove filiali in tutta Italia per offrire un servizio ancora più repentino e veloce hai nostri clienti.

Cosa consigli a giovani che sognano di affermarsi come imprenditori??

-di provarci senza dubbio e di crederci anche se verranno momenti bui e scoraggianti