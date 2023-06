Somma e Brusciano insieme per tutelare qualità di vita delle persone con disabilità e anziani

Somma Vesuviana e Brusciano insieme per tutelare la qualità di vita delle persone con disabilità e degli anziani.

Donata navetta bus al servizio delle persone con disabilità e degli anziani per le loro necessità quotidiane.

Insieme la PMG Italia leader nella Mobilità Garantita, Comune di Somma Vesuviana e Comune di Brusciano.

Salvatore Di Sarno ( sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano) : “Gli enti si uniscono, fanno rete a tutela dei servizi per tutti coloro i quali hanno disabilità! ”.

Grazie a PMG Italia – imprenditori – enti – associazioni fanno rete e donano una navetta bus specifica per persone con disabilità ed anziani.

Siano Tagliataleta (Respondsabile Territoriale Relazioni con gli Enti – PMG Italia Società Benefit SpA, leader nella Mobilità Garantita) :“Parte il progetto quadriennale su Somma Vesuviana, con la consegna di una navetta bus per le necessità quotidiane delle persone con disabilità e anziani. La PMG Italia è riuscita a creare una rete che vede insieme imprenditori – associazioni – enti”.

Giacomo Romano (sindaco del Comune di Brusciano, nel napoletano) :“Somma Vesuviana e Brusciano fanno rete per migliorare la qualità di vita dei concittadini”.

Giuseppe Romano (Unione Italiana Ciechi) :“Migliorerà così la qualità dei servizi sul territorio”.

“Abbiamo consegnato, grazie al patrocinio del Comune di Somma Vesuviana, all’Associazione Real Vesuviana, una navetta bus allestita per il trasporto di persone che hanno deficit motori e di anziani che hanno necessità di spostarsi. Il veicolo sarà a disposizione di cittadini di Somma Vesuviana e del territorio. Il progetto, della durata di quattro anni. è stato possibile attraverso l’intermediazione di PMG ITALIA che ha contattato una serie di imprese chiedendo loro la partecipazione diretta ricevendo in cambio lo spazio pubblicitario sul bus”. Lo ha annunciato Siano Taglialatela, Respondsabile Territoriale Relazioni con gli Enti – PMG Italia Società Benefit SpA, leader nella Mobilità Garantita.

La PMG Italia è una SpA leader nel settore della Mobilità Garantita creando una rete di sviluppo progetti tra imprese, associazioni ed enti.

“Noi collaboriamo con tutte le Associazioni del territorio – ha affermato Giuseppe Fornaro, Presidente della Real Vesuviana e Referente Unione Italiana Ciechi – e siamo parte dell’Unionre Italiana Ciechi e sosteniamo in particolare i giovani non vedenti ma accompagnandoli anche nel loro vivere quotidiano”.

Un progetto per le persone con disabilità ma anche per gli anziani e che vede insieme Somma Vesuviana e Brusciano.

“Gli enti si uniscono, fanno rete a tutela dei servizi per tutti coloro i quali hanno disabilità – ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – ed è un’azione importante perchè creiamo una rete fatta di imprese, associazioni ed enti. Questa navetta bus trasporterà persone con disabilità ed anziani nei centri per visite mediche o per accompagnarli nelle loro necessità quotidiane. Noi siamo presenti, sempre! ”.

Nasce, dunque un progetto di territorio.

“Un progetto di territorio, di rete e che collega il tessuto collettivo delle due città – ha affermato Giacomo Romano, sindaco della città di Brusciano – con la presenza di tanti imprenditori di Somma Vesuviana e di Brusciano che hanno messo ciuore ed investimenti per migliorare la qyualità della vita dei nostri concittadini che hanno disabilità. Somma Vesuvaina e Briusciano alzano il livello dei servizi e non ci può essere integrazione senza il miglioramento della vita di quelle persone che vivono delle disabilità. Grazie alla squadra del sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, agli inmprenditori, alla Real Vesuviana e alla mia squadra nasce questa rete di collaborazione nell’interesse dell’intera comunità”.