Somma, consigliere lancia servizio Whatsapp per le lamentele dei cittadini

La nota del consigliere Granato

Riceviamo e pubblichiamo

Somma Vesuviana – Viste le continue lamentele da parte dei cittadini sommesi per i numerosi disservizi, propongo a quest’amministrazione di istituire un servizio di segnalazione, già presente in altri comuni, a mezzo dell’applicazione WhatsApp (metodo veloce ed immediato per entrare in contatto con gli uffici comunali) per esporre tutte le problematiche presenti sul territorio: lampade spente, buche, abbandono dei rifiuti, avvallamenti, segnaletica divelta, insidie stradali, atti di vandalismo nei luoghi pubblici quali villette comunali, monumenti ecc…

Il Consigliere Comunale Salvatore Granato