Somma, Articolo Uno a sostegno di Bianco

Anche Articolo Uno a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Bianco. Cresce e si rafforza la coalizione di centrosinistra, dopo Pd e Psi e le liste civiche Primavera Sommese, Onda Bianca, Siamo Sommesi, Per Somma, lista Bianco (quest’ultima costituita anche da candidati del Movimento per il Popolo) arriva anche il partito guidato a livello nazionale dal ministro Roberto Speranza. Proprio nella lista Primavera sommese due candidati che da sempre sostengono i candidati e il programma del progetto politico del partito di centrosinistra Articolo Uno, si tratta della giornalista Gabriella Bellini capolista del movimento civico e di Crescenzo De Falco imprenditore e già presidente della Commissione Trasparenza del Comune.

Il sostegno a Bianco, e la presentazione dei due candidati in lizza per le elezioni comunali del 12 giugno prossimo, sarà fatta ai giornalisti e ai cittadini che vorranno partecipare lunedì 6 giugno alle ore 12 presso il Quinson Caffè di via Marigliano nel corso di una conferenza. All’incontro prenderanno parte il coordinatore nazionale di Articolo Uno Arturo Scotto, il candidato sindaco Giuseppe Bianco, i candidati Gabriella Bellini e Crescenzo De Falco.