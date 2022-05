Rapina a mano armata a Sant’Anastasia, moto rubata ritrovata a Volla

La rapina a mano armata avvenuta a Sant’Anastasia alcuni giorni fa ai danni di un ragazzo a cui è stato rubato lo scooter fa ancora discutere l’intero paese.

In particolare, la notizia è ritornata alla ribalta delle cronache del vesuviano dopo il ritrovo, avvenuto nelle scorse ore, della moto. Il mezzo è stato identificato a Volla dagli Agenti della Polizia Locale durante un normale controllo del territorio in cui, insieme a quello del ragazzo di San’Anastasia, è stato ritrovato anche un’altra moto simile, anche in questo caso rubata nel comune di Napoli qualche giorno prima.

Dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, i mezzi sono stati prontamente restituiti ai proprietari. Non si fermano però i controlli da parte delle autorità sul territorio di Volla, l’ipotesi è che oltre alle due moto appena ritrovate, ci siano ancora altri mezzi da identificare evidentemente rubati ai legittimi proprietari in circostanze simili a quelle avvenute quattro giorni fa a Sant’Anastasia.