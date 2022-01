Somma, arrivano gli ispettori del Ministero: gestione contabile nel mirino

Somma Vesuviana – Disposta ispezione del Ministero sulla gestione amministrativa e contabile

L’ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica, settore afferente alla ragioneria generale dello Stato e dipendente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha disposto una verifica contabile – amministrativa al Comune di Somma Vesuviana.

La lettera con la quale si annuncia la verifica, con protocollo del 13 gennaio 2022, è stata inviata al sindaco di Somma Vesuviana, al collegio dei revisori dei conti, alla Regione Campania, alla Prefettura di Napoli e al Ministero dell’Interno.

Una verifica arrivata in un momento storico in cui già i revisori dei conti dell’ente hanno più volte messo in luce criticità. Dalla mancata adozione del Peg a delibere prive di presupposti giuridici, poi annullate.

La verifica, viste le prerogative dell’ispettore, dovrebbe riguardare non solo la mera contabilità dell’ente ma anche la maniera in cui sono state e sono spese risorse pubbliche.