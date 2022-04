Smart contro moto, schianto a San Giuseppe: feriti tre giovanissimi

Nella serata di ieri a San Giuseppe Vesuviano, precisamente in via Marciotti, è avvenuto un incidente stradale tra una smart ed uno scooter.

Nonostante non ci sia feriti gravi, i Carabinieri presenti sul luogo del brutto incidente hanno dovuto prendere immediatamente precauzioni in quanto alla guida dei mezzi vi erano dei ragazzi minorenni, dunque senza regolare patenta di guida. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, la smart avrebbe tamponato il mezzo a due ruote facendo cadere e ferire i tre ragazzi che, trasportati in ospedale, hanno riportato contusioni varie ma a quanto pare nessuna ferita estremamente grave.

Innumerevoli le violazioni commesse dai ragazzi, oltre alla mancanza delle patenti per la guida dei mezzi che conducevano, omissione di soccorso per il ragazzo di 17 anni che guidava la smart il quale sarebbe scappato senza prestare soccorso, identificato poi dai Carabinieri. Per i 3 ragazzi sulla scooter invece è scattata una sanzione amministrativa e il fermo del mezzo.