Sindaco non si presenta alla commissione per discutere del rinnovo all’autorizzazione dell’inceneritore

ACERRA. “È molto grave l’assenza del Sindaco o di un suo delegato nella commissione che abbiamo chiesto si convocasse sulla conferenza dei servizi, prevista per domani, che ha per oggetto la nuova richiesta di autorizzazione della società A2A”. Lo afferma in una nota i consiglieri di opposizione.

“Dispiace prendere atto che il Sindaco, oltre a non aver mai insediato l’Osservatorio Ambientale Indipendente comunale, e non avendo tra i dipendenti nessun esperto che possa contrastare le tesi tecnico-giuridiche di A2A, non abbia coinvolto le associazioni e i movimenti che storicamente hanno formato un know how di conoscenze sulla problematica”.

“Non vorremmo che ci si limitasse semplicemente a consumare un passaggio con il solito inutile incarico all’avvocato successivo all’autorizzazione, indirettamente favorendo, anche alla luce delle notizie che vedrebbero consiglieri comunali della maggioranza in procinto di avere incarichi regionali nel Consorzio Asi, la nuova autorizzazione dell’inceneritore”