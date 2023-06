Golocious presenta “sbamburger”

La tradizione a stelle e strisce si fonde perfettamente con quella italiana

I giovani imprenditori Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli ideatori del brand Golocious, non finiscono più di stupire con la loro idee vincenti. Hanno ora presentato il nuovo menù Sbamburger dove l’America va a braccetto con l’Italia.

Influencer è l’attività che oggi attira tanti giovani, l’influencer marketing comprende le strategie di mercato in cui alcune persone, dette “influenti”, sono in grado di condizionare le scelte del pubblico attraverso le proprie opinioni, cresciuta negli ultimi anni soprattutto grazie alla sempre maggiore incisività dei social, su questa base nasce il nuovo menù che comprende la novità del “Crosti”, il panino con rosti di patate e burger. Lo stile è quello americano con un pizzico di italianità, la carne è ancora più succosa, il bun artigianale ancora più morbido. È arrivato il nuovo menù degli “sbamburger” di Golocious, dove la rivisitazione dello “smashed burger” americano con i gusti “food porn” e i prodotti 100% italiani, risulta ancora più gustosa. I burger “porn” sono sempre più richiesti da un mondo prevalentemente di giovani alla ricerca di novità nel settore alimentare. Il food porn italiano di qualità ideato dai due giovani imprenditori non è solo una goduria per il palato e lo stomaco ma seducente per gli occhi. Spiega Alessio Cutino, CEO di Golocious. «L’ispirazione del nuovo menu è quella di un ritorno alle origini dello smashed burger , dove la tradizione a stelle e strisce si fonde perfettamente con quella italiana. La mission è sempre la stessa: panini sempre più gustosi con ottime materie prime e uno studio costante delle ricette».

Un esempio goloso: “Crosti”, il panino con “sbamburger”, rosti di patate fritte, crumble di bacon italiano, white cheese e mayo al chipotle. La modalità di cottura della carne è quella già in uso “smashed”: l’hamburger da 100 grammi viene schiacciato con un peso sul fry top incandescente, che così si caramella al punto giusto. I fornitori sono stati scelti prevalentemente in Italia, come per il bacon e la pancetta di Casa Modena. Nel menu anche nuovi deliziosi “appetizers” come i “mozzarella sticks”, bastoncini ripieni di mozzarella filante; i chilicheese bites, bocconcini di cheddar al jalapeno fritti e dieci nuovi panini come: il “Chick’n’crunch”, pollo fritto in panatura croccante, crumble di bacon, insalata iceberg, salsa Jana e salsa caesar; “Fire Pork,” con pulled pork, jalapenos fritti ripieni di crema di formaggio, insalata iceberg e cipolla in agrodolce; “Crispy Golocious” con sbamburger, red&white cheese, crumble di bacon croccante e salsa crispy. Il nuovo menù è disponibile nei locali di Napoli (via Giulio Cesare), Roma (Via Livorno) e Milano (Corso di Porta Ticinese), che a seguito del lancio sarà possibile ordinarlo a casa in delivery su Glovo, partner di Golocious per le consegne a domicilio. Quale sarà la prossima novità di Golocious ci chiediamo, ma su questo Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli ci invitano ad avere pazienza.

Per info www.golocious.com

Harry di Prisco