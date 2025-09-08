Sindaco di Acerra incontra dirigenti scolastici in Comune

ACERRA. Un passaggio fondamentale per rafforzare il legame tra istituzione comunale e scuole. Questa mattina, infatti, il sindaco Tito d’Errico, l’assessore all’Istruzione Milena Petrella e il Dirigente al ramo dell’ente Vito Ascoli, hanno incontrato i dirigenti scolastici della città.

Un segnale importante che testimonia che solo attraverso una collaborazione costante e attiva tra amministrazione e scuole puó essere garantito un valido percorso di crescita ai ragazzi.

“C’è un filo diretto che unisce amministrazione comunale e comparto scolastico – sottolinea il sindaco d’Errico – per cui sono indispensabili un dialogo costruttivo ed una costante interlocuzione per affrontare ogni questione inerente il benessere degli studenti e la qualità dei servizi”.

“Il benessere dei nostri studenti – aggiunge l’assessore Petrella – è priorità assoluta di una politica della scuola che sia sempre più sensibile alla cultura e all’educazione, elementi essenziali di un corretto programma formativo”.