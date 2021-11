Si sente male durante spesa, muore al supermercato: tragedia ad Acerra

Acerra – Dramma questa mattina al supermercato di corso Italia: una donna sui 60 anni è spirata mentre stava facendo la spesa all’interno dell’attività commerciale, situata a ridosso della clinica Villa dei Fiori.

Per la vittima non c’è stato nulla da fare nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118 e la vicinanza col pronto soccorso del presidio sanitario. Stando a quanto emerso il decesso è avvenuto per cause naturali: la 60enne è stata colpita da un malore improvviso e purtroppo fatale mentre stava ultimando le compere per il pranzo della domenica.

Sul posto ci sono le forze dell’ordine impegnate nei rilievi del caso.