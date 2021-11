In provincia apre un altro fast-food della catena più famosa al mondo

CASORIA – Sono in corso i lavori per l’immenente apertura del nuovo McDonald’s a Casoria. Il ristorante fast-food sorgerà proprio a ridosso del centro della città, precisamente in via Achille Del Giudice.

Una grande apertura per quella che si prospetta essere sicuramente una novità assoluta; proprio in questi giorni infatti, dopo mesi di lavori, si sta procedendo con l’allestimento interno della struttura per cui ci si aspetta l’inaugurazione prossimamente.

Un momento storico proficuo per la città di Casoria che proprio negli scorsi mesi era stata protagonista di altre due grandi aperture sempre nella stessa zona, quali un supermercato Conad e uno store Happy Casa, grazie alle quali si punta ad accrescere il commercio in una delle città più grandi e popolate della provincia di Napoli.