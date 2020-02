I Carabinieri della stazione di Grumo Nevano denunciano un 15enne . Ha tirato un pugno ad un passante senza motivo.

I carabinieri della Stazione di Grumo Nevano hanno denunciato un 15enne del posto, responsabile di un’aggressione ai danni di un 34enne di origini bengalesi che percorreva a piedi piazza Pio XII.

Secondo quanto ricostruito dai militari il ragazzo, che sostava in piazza insieme ad altri coetanei, ha avvicinato la vittima e senza alcun motivo apparente l’ha colpita con un pugno in pieno volto. 20 i giorni di prognosi prescritti al 34enne per una frattura al setto nasale.

I carabinieri, grazie all’analisi delle immagini di alcune telecamere installate nella piazza e nelle vie limitrofe, sono riusciti ad identificare l’aggressore. Il giovanissimo ha ammesso di aver colpito ma non ha saputo spiegare il motivo del suo gesto.