Sequestro da 800mila euro di fitofarmaci a Palma Campania

PALMA CAMPANIA – Circa 50.000 chili di fitofarmaci, del valore commerciale di 800.000 euro sono stati sequestrati dai carabinieri forestale nel corso di un controllo a Palma Campania.

Secondo gli investigatori i fitofarmaci avevano l’autorizzazione revocata o scaduta e quindi qualificabili come rifiuti ed erano depositati in luoghi non idonei ed autorizzati.

Nel corso del controllo al magazzino è stata accertata la presenza di griglie metalliche di raccolta di acque reflue industriali non indicate sul grafico al permesso di costruire. (ANSA).