Segretario e Puc, ancora scintille in Consiglio. Appello all’unità di D’Errico sulla quarta linea

ACERRA – “E’ in atto una incessante interlocuzione tra comitato ed amministrazione per arrivare alla condivisione di obiettivi e strategie comuni e stilare un programma unitario per l’individuazione di un programma congiunto in vista dell’iniziativa del prossimo 14 ottobre”.

E’ quanto ha sottolineato il sindaco di Acerra Tito d’Errico nel corso dell’odierna seduta di consiglio comunale, in cui la maggioranza ha chiesto all’opposizione – in nome dell’unità di tutta la città su un tema così rilevante come quello ambientale – di fare un passo indietro sul punto all’ordine del giorno presentato dagli stessi consiglieri di minoranza sulla manifestazione promossa da alcuni cittadini contro la quarta linea del termovalorizzatore e prevista tra due settimane. “Spero vivamente in questa unità – ha spiegato il sindaco – perché senza unità questi obiettivi non possono essere raggiunti. L’amministrazione comunale, ricordo, nella seduta di Consiglio dello scorso 20 luglio ha già ribadito la propria contrarietà alla realizzazione di una nuova linea del termovalorizzatore.

Nel corso dell’Assise il Segretario Generale avv. Claudia Filomena Iollo, nel replicare ad una questione di attualità sollevata dalla minoranza, ha salutato i consiglieri e la città di Acerra dopo aver aderito alla manifestazione di interesse che la porterà ad un incarico presso un altro Comune. “Alla base di questa scelta ci sono motivi esclusivamente personali – ha spiegato in aula il segretario – ci sono momenti della vita in cui le esigenze personali prevalgono su quelle professionali. Ogni ricostruzione alternativa in merito alla mia decisione che ho letto in questi giorni è da considerarsi fantasiosa e strumentale”.

Il consiglio comunale, inoltre, ha approvato (14 voti favorevoli e 8 contrari) la proposta di Schema di Bilancio Consolidato 2022.

L’Assise, infine, ha eletto i consiglieri Patrizia De Sena e Antonio Nocera nella Commissione per l’aggiornamento dell’Albo dei Giudici Popolari della Corte d’Assise di Appello di Napoli.

L’opposizione non ci sta

“Abbiamo voluto che l’organo consiliare ricordasse Domenico Esposito, il ragazzo di Pezzalunga che ha perso la vita per un banale litigio – dichiarano i consiglieri comunali Piatto, Maietta, Casoria, Catapane, La Montagna, Nocera, Messina – anche un modo per ricucire con gli abitanti della frazione”.

“Abbiamo posto, con le questioni di attualità, l’urgenza di provvedere a far ripartire il procedimento del Puc – aggiungono i consiglieri di Coalizione civica – e lo strano comportamento del Comune di Acerra con un altro Comune in materia di assunzioni”.

“Dispiace prendere atto del voto contrario della maggioranza – concludono i consiglieri comunali – all’adesione del Consiglio comunale alla manifestazione del 14 ottobre. E’ evidente che per qualcuno è difficile mettersi contro chi lo ha nominato nel Consorzio Asi”.