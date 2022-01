Scuole e centri sportivi, il maxi accordo ridisegna i volti di Somma e Brusciano

Pioggia di fondi per i Comuni dell’area Nolano-Vesuviana dopo la sottoscrizione dell’accordo col ministro Carfagna.

Somma Vesuviana. Approvati progetti per realizzare una nuova scuola elementare, il primo Nido Comunale, una nuova scuola materna.

Una Smart City con scuole che saranno all’avanguardia!

Salvatore Di Sarno: “Altri fondi per Somma Vesuviana. Li investiremo nella realizzazione del nuovo settore interrato del Primo Circolo di Didattico. Con altri 3 milioni di euro realizzeremo aule nuove mantenendo l’architettura storica. Poi 2.632.000 euro per la realizzazione dell’Asilo Nido in Via Giulio Cesare. Ci tengo a precisare che molti di questi fondi non sono PNRR e dunque ci siamo mossi già prima del Piano”.

Intanto oggi dal CIS – Contratto Istituzionale di Sviluppo assegnati 1.570.000 euro per progetto di riqualificazione del Plesso Capoluogo del Primo Circolo Didattico e ben 770.000 euro per l’adeguamento dello Stadio Felice Nappi con riqualificazione dell’area adiacente.

“Arrivano ancora 1.570.000 euro per ristrutturare le scuole di Somma Vesuviana. Interverremmo sulla parte interrata del plesso capoluogo del Primo Circolo Didattico, in Via Roma sul quale abbiamo già un finanziamento di altri 3 milioni di euro grazie ai quali andremo a realizzare aule nuove, moderne, all’avanguardia senza incidere sull’architettura storica della struttura”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana che pochi minuti fa, a Caivano, ha sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo, alla presenza del Ministro per il Sud Mara Carfagna e dell’onorevole Paolo Russo.

Un Contratto Istituzionale di Sviluppo che assegna a Somma Vesuviana ben 1.570.000 euro per la Scuola Elementare di Via Roma, Plesso Capoluogo del Primo Circolo Didattico e assegna anche 770.000 euro per l’adeguamento dello Stadio Felice Nappi con riqualificazione dell’area adiacente.

Ma Somma Vesuviana ha già avviato una vera e propria rivoluzione per le scuole.

“Ci tengo a precisare che molti di questi fondi non sono del PNRR, ma noi ci siamo mossi prima. Ad esempio il Ministero della Pubblica Istruzione ha approvato, per Somma Vesuviana, anche il progetto, da ben 5 MLN di euro, per la realizzazione della nuova Scuola Elementare in località Santa Maria del Pozzo. Si tratta di un progetto che nel campo dell’edilizia scolastica è risultato tra i migliori in Campania. Poi abbiamo ottenuto ben 2.632.000 euro per la realizzazione dell’Asilo Nido in Via Giulio Cesare. Il Ministero dell’Istruzione ha approvato anche questo progetto. Dunque le scuole, a Somma Vesuviana – ha continuato Di Sarno – e questo paese per la prima volta nella sua storia avrà un Nido Comunale, hanno priorità assoluta. Dobbiamo dare ai nostri bambini ai nostri ragazzi, ai nostri insegnanti, scuole belle. Questo progetto, già approvato e finanziato, andrà a completare il puzzle progettuale dell’intera area di proprietà comunale in via Giulio Cesare. Sul primo lotto (quello più grande) il comune ha già ottenuto un finanziamento di circa 3.500.000 di euro dalla Città Metropolitana, per la realizzazione di un Parco Pubblico con scuola materna annessa. Con il PNRR, invece interverremo sul completamento della Scuola di Via Trentola in località Rione Trieste.

L’obiettivo è dare servizi alla popolazione di Rione Trieste che da anni attende la nuova scuola. Ora finalmente ci siamo. E’ stato approvato il progetto di completamento della Scuola di Via Trentola per il quale ci sono stati assegnati 1.200.000,00 euro. In questo modo andremo finalmente a mettere a disposizione della cittadinanza di un’area periferica, e quindi svantaggiata, servizi scolastici e culturali. Infatti realizzeremo anche una palestra che sarà per la scuola e per la città.

Ed il sindaco in piena pandemia ha dovuto affrontare la questione della succursale del Liceo Scientifico, pur essendo scuola di competenza provinciale.

“Abbiamo messo a disposizione del Liceo Scientifico il plesso comunale di Fiordaliso – ha poi continuato Di Sarno – e lo abbiamo fatto in tempi rapidi dando aule ai ragazzi. Ma anche sul Liceo Scientifico c’è un programma molto bello ed ambizioso”.

Chiesti più di 12 milioni di euro per realizzare la nuova scuola media statale a Somma Vesuviana.

“I progetti di cui sopra sono già approvati e finanziati. Dunque per le scuole di Somma abbiamo fondi superiori ai 16 milioni di euro, che non sono pochi.

Noi però vogliamo andare oltre e pensiamo anche ad una nuova scuola media statale “San Giovanni Bosco – Summa Villa” – ha concluso Di Sarno – per la quale abbiamo chiesto ben 12.040.000. Il progetto c’è ed è in attesa di finanziamento”.

Brusciano. Due milioni e 884mila euro per realizzare un palazzetto dello Sport e un Centro Eventi. Sono i fondi assegnati al Comune di Brusciano con la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) Terra dei Fuochi, che finanzia con circa 200 milioni di euro, 67 progetti presentati da 52 Comuni, tre enti pubblici delle province di Napoli e Caserta. Un contratto che, secondo quanto è stato detto, “permetterà di trasformare un territorio, da regi lagni che per ora rimandano tristemente alla terra dei fuochi ai regi lagni come “Giardino d’Europa””.

“Sono particolarmente soddisfatto nel comunicarvi che Brusciano avrà il suo Palazzetto dello Sport”, commenta il sindaco Giacomo Romano, “ieri è stata una giornata storica che ci consente di realizzare strutture che la nostra comunità ha sempre desiderato e mai avuto. Alla presenza del ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna, l’On Paolo Russo e don Maurizio Patriciello ho firmato il contratto che assegna a Brusciano quasi tre milioni di euro. Alla firma ho provato una grande emozione ed ho ringraziato, a nome di tutta Brusciano, il ministro Carfagna per aver riconosciuto alla nostra città ed alla nostra proposta progettuale il massimo richiesto. La soddisfazione più grande è che il Ministero ha dato al nostro progetto il grado di “Alta priorità”.

La Conferma che quando si lavora con passione e determinazione i risultati si possono raggiungere anche in breve tempo. Presto passeremo alla fase operativa perché si arrivi alla trasformazione reale di Brusciano”. Il centro sportivo sará realizzato in via Tirone ed avrà un forte impatto nella vita dei giovani, degli studenti e le diverse associazioni presenti sul territorio. L’intento dell’amministrazione comunale, guidata da Romano, è quello di poter ospitare non soltanto eventi sportivi, ma anche concerti, show, esibizioni.