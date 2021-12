Scuola di Marigliano cade a pezzi tra infiltrazioni, intonaco staccato e scale fuori suo

Marigliano – Istituto “Rossi Doria” nel degrado. Protestano gli studenti. Borrelli (Europa Verde): “Situazione preoccupante, Città Metropolitana intervenga subito per restituire agli studenti una scuola degna di questo nome”

“L’istituto “Manlio Rossi Doria” di Marigliano versa in condizioni a dir poco preoccupanti. Gli studenti hanno segnalato con una serie di fotografie diverse infiltrazioni d’acqua, precarietà degli infissi, spaccature sulle facciate esterne, intonaco mancante in più punti. Due scale d’emergenza risultano essere fuori uso da anni, secondo le segnalazioni ricevute oltre a problemi di accesso all’istituto a causa della precarietà del manto stradale e dei marciapiedi. Una condizione complessiva a dir poco preoccupante di fronte alla quale chiediamo un intervento immediato alla Città Metropolitana di Napoli, ente di competenza, per verificare lo stato dei luoghi e programmare con la massima urgenza i lavori per restituire agli studenti una scuola degna di questo nome”.

Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto le segnalazioni fotografiche dagli studenti.