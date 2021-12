Napoli – Leicester, qualificazione lunatica… (la ventiduesima dell’alieno Gennaro)

Ciao, sono Gennaro, il tuo alieno preferito. Questa ultima uscita di coppa, con la conseguente qualificazione, mi ha dato la voglia di scrivervi ancora, con un piglio diverso. Per farlo, vi parlerò della Luna. La Luna è il vostro unico satellite. Altri pianeti del Sistema Solare, come Giove e Saturno, ne hanno di più. L’umanità è accompagnata dalla presenza di questa sua luna, che influenza la vita sulla Terra esercitando la sua attrazione gravitazionale, che, combinata con quella del Sole, è responsabile propio dell’innalzamento e abbassamento delle acque, delle maree. Oltre a quella gravitazionale, l’unica altra influenza provata è quella nella vostra cultura. Spesso parlate di oroscopi o influssi strani, nulla di tutto ciò è reale. Ma la Luna è entrata a far parte di opere letterarie ed artistiche, della cultura popolare e ha influenzato anche la lingua. Si dice infatti che qualcuno è lunatico quando ha un umore instabile ed è incostante. Ecco, è l’aggettivo da dare a questo Napoli, anche in un giorno felice come questo.

Il Napoli sembra essere in giornata, prima il gol di Ounas, bravo ragazzo, poi l’altruismo di Petagna che ragala il tocco facilissimo a Elmas. Ma il Napoli è incostante in questo periodo, lo ha già mostrato, anche recentemente con l’Atalanta. Si fa rimontare, lento e troppo schiacciato nella difesa da calcio da fermo, molle. Segnano Evans e Dewsbury-Hall. Nel bene e nel male, il Napoli riesce a rimontare, bell’azione, Elmas ha la giusta attenzione, è una doppietta. Il Napoli non si nega qualche rischio, ma, supportato dal proprio pubblico, porta a casa una difficile qualificazione.

Il Napoli di queste ultime giornate, falcidiato da infortuni inspiegabili, che allontanano dal campo giocatori che avremmo sperato di avere almeno fino alla Coppa d’Africa, è lunatico. La partecipazione a questa Europa League è stata emblema di un Napoli a fasi alterne, anche nella stessa gara. Questa qualificazione lunatica, però, deve dare speranza, perché nonostante la carenza di uomini, e il difficile periodo, il Napoli fa un passo importante, risolve i problemi che esso stesso ha creato e si prepara per giocare le ultime dell’anno nel migliore dei modi.