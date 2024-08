Scontro tra furgoni, muore 43enne di Somma Vesuviana: lascia 4 figli

Somma Vesuviana – Nel primo mattino di oggi, verso le ore 06:00 , una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta , proveniente dalla sede centrale del Comando , è intervenuta sull’autostrada A1, al Km 738+200 nel comune di San Nicola la Strada, allertati dalla polizia stradale per un incidente. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un furgone che, per cause in corso di accertamento, aveva tamponato violentemente un altro furgone che lo precedeva, con uno dei passeggeri, un uomo di 43 anni, rimasto incastrato tra le lamiere del furgone. La vittima è P.G., padre di quattro figli e originario della zona di Somma Vesuviana.

Subito si procedeva a liberare l’uomo tagliando le lamiere con i gruppi da taglio assicurandolo alle cure del 118 presente sul posto con un’ambulanza che, purtroppo, non poteva fare altro che constatarne il decesso. Sul posto , in supporto alla squadra, è intervenuta anche un’autogrù dalla sede Centrale. L’arteria stradale è rimasta chiusa per tutta la durata dell’intervento. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli per le operazioni di rimozione.