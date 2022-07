“Raffaella è di nuovo coi genitori”: finisce l’incubo di Brusciano

“OTTIMA NOTIZIA

RAFFAELLA È DI NUOVO CON I GENITORI.

È STATA RITROVATA.

SONO FELICISSIMO.”

Questo il post apparso sulla bacheca del sindaco Giacomo Romano che scaccia l’incubo di Brusciano.

La notizia della scomparsa

BRUSCIANO – Ore di angoscia a Brusciano: èscomparsa nel nulla la dodicenne Raffaella Palma.

L’appello del sindaco Giacomo Romano: “E scomparsa a Brusciano dalla mezzanotte di ieri Raffaella Palma, aiutateci a trovarla. Indossa dei Pantaloncini jens e delle Nike dunk rosse,occhi castani capelli castani alta 1.60 per qualsiasi cosa contattate le forze dell ordine 112 oppure a questo numero 3493456760 grazie mille per la collaborazione”

Disperata pure la famiglia: “È scomparsa Raffaella (mia cugina), 12 anni, da Brusciano, via Galileo Galilei, nei pressi della stazione Guido de Ruggiero, verso le ore 00:00/00:30, jeans corti e maglietta nera.. Se qualcuno la vede in giro per favore mi contatti urgentemente o contatti la sorella Emanuela Palma…Sono ore che la stiamo cercando!..”