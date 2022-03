Scandalo in ospedale, due colleghi sorpresi a fare sesso: 4 video li incastrano

CASTELLAMMARE DI STABIA – “Questo è quello che succede al pronto soccorso “, – è la frase scritta su un foglio A4 e recapitata alla redazione di ‘Metropolis’, che in allegato ha una chiavetta USB di cui ne specifica il contenuto: “Nella pennetta ci sono quattro file video in formato “punto avi” che durano pochi secondi ognuno e hanno contenuti scabrosi, chiari ed inequivocabili. Due operatori sanitari si lasciano andare ad effusioni prima e a rapporti sessuali all’interno di una stanza dell’ospedale di Castellammare di Stabia “.

“Una vicenda che riguarda degli operatori sanitari che fanno sesso in ospedale in orario di servizio è inaccettabile e quindi abbiamo deciso di inviare un’interrogazione per chiedere alla direzione dell’ospedale di avviare un’indagine interna e di prendere provvedimenti nel caso la denuncia di Metropolis fosse verificata. “– è la dichiarazione del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.