“In riferimento all’istanza di autorizzazione presentata dalla società WINDTRE S.p.A., finalizzata alla realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare GSM, UMTS e LTE 4G alla via Traversa Sena, il vice sindaco Carmine Addeo comunica che, a tutela degli interessi degli abitanti della zona e tenuto conto della nota degli stessi abitanti, notificata all’ente e nella quale si diffida lo stesso ente a non autorizzare detti lavori, il Comune di Saviano laddove si verifichino le condizioni di legge ha intenzione di rigettare l’istanza di autorizzazione dei lavori per la realizzazione dell’impianto di telefonia mobile.

La società Windtre ha intanto fatto pervenire la relazione di analisi di impatto elettromagnetico per attestare la conformità dell’impianto alla normativa vigente.

Nel pieno spirito di collaborazione tra le parti comunque, il Comune di Saviano ha già chiesto un incontro urgente con la compagnia telefonica per ulteriori delucidazioni in merito. Nel frattempo alcun lavoro sarà autorizzato dal Comune”.