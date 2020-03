Dopo il triste annuncio del sindaco di Saviano, Carmine Sommese, risultato positivo al Covid-19, la comunità si unisce per vincere questa guerra silenziosa. Cittadini chiusi in casa, uscite limitate solo per casi indispensabili. Contro la paura, Saviano non molla.

Come una doccia fredda è arrivata nei giorni scorsi la notizia del sindaco di Saviano, il dottor Carmine Sommese, che conferma di aver contratto il virus. Si aggiunge anche lui alla lista dei contagiati, in aumento giorno per giorno su tutto il territorio nazionale. Il Coronavirus attacca con tutta la sua brutalità e, purtroppo, chi lavora negli ospedali e nelle strutture sanitarie sa bene qual è il rischio che corre. Scegliere di essere medici, d’altronde, è anche questo. Abbracciare una causa comune, lottando per salvare vite e mettendo la propria in secondo piano, nel pieno rispetto del giuramento a cui ogni medico presta fede.

Numerosi i messaggi di solidarietà che si alternano a quelli di sconforto. Un sincero in bocca al lupo è arrivato anche dai sindaci dell’area nolana, mentre Massimiliano Manfredi, esponente del PD, nonché fratello del ministro dell’Università, mostra la sua avversità contro voci che da giorni circolano sui social, scrivendo su Facebook: «In questo momento grave, qualcuno, nascondendosi dietro facili anonimati, genera inutili allarmismi su notizie e comportamenti infondati che offendono, tra l’altro, la professionalità indiscussa dei protagonisti. Bisogna stare uniti in questi giorni, dare tutti una mano nei propri ruoli senza trasbordare anche incoscientemente in quelli degli altri».

In base all’ordinanza sindacale n. 30 del 19 marzo 2020, per contrastare la diffusione del Covid-19 il Comune di Saviano e il servizio di continuità assistenziale (Guardia medica) saranno sospesi fino a domenica 22 marzo, mentre il Comando di Polizia Locale sarà chiuso fino a nuova disposizione.

Una comunità sotto shock, che da settimane vive nella paura di un mostro invisibile, ma che nonostante questo duro colpo non è disposta a cedere. Saviano non molla perché sa che solo resistendo in questo momento di gran crisi ci si potrà rialzare più forti di prima. Sempre più stringenti le regole imposte dal governatore campano, Vincenzo De Luca, che cerca in tutti i modi di ridurre le possibilità di ulteriori contagi, vista la facilità con cui il Covid-19 si sta espandendo nonostante i repentini interventi di contrasto. La maggioranza dei cittadini sa bene a cosa va incontro se decide incautamente di non rispettare le regole. Non uscire non vuol dire andare in guerra, ma evitare che questa guerra si protragga.

Nel paese, sebbene ci sia ancora qualcuno che circoli senza validi motivi – i controlli potrebbero non limitarsi alle strade principali – prevale il senso civico dei tanti che comprendono la gravità della situazione e fanno il proprio dovere restando a casa. Riscontri positivi anche da parte degli esercenti che fin dai primissimi provvedimenti hanno rispettato le leggi per contrastare l’emergenza Covid-19. Inoltre, la farmacia comunale grazie al prezioso contributo del personale della Croce Rossa effettua consegne a domicilio di farmaci per soggetti fragili o non autosufficienti. «Insieme ne usciremo vincitori», è così che il dottor Sommese, al quale auguriamo una pronta guarigione, saluta i suoi cittadini su Facebook, invitando tutti al rispetto delle regole. Restare a casa oggi per uscire e vivere sereni domani. Basta davvero poco per impegnarci tutti in questa lotta comune.