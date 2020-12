É di Saviano la piccola Lucia, che questa sera sfiderà a colpi di matterelli e tanta fantasia gli altri concorrenti della categoria junior al cooking show di Real Time.

Un bel sorriso smagliante, tanta creatività, intraprendenza e voglia di mettersi in gioco: semplici le armi della piccola Lucia, la savianese che questa sera in diretta su Real Time, alle ore 21.20, sfiderà in cucina gli altri giovanissimi concorrenti. I mini pasticceri in gara saranno otto in questa nuova edizione del programma.

Il cooking talent dedicato al mondo della pasticceria è particolarmente apprezzato dai più piccoli, che davanti alle telecamere televisive si avvicenderanno con creatività, coordinazione e tanta immaginazione. La fantasia sarà senz’altro l’ingrediente fondamentale che decreterà il migliore. Nessuno sarà eliminato, ma la giuria decreterà un solo vincitore la cui premiazione è prevista durante la finale del 25 dicembre.

Ogni settimana i piccoli pasticceri, muniti di grembiuli e matterelli, affronteranno ai fornelli due prove: una creativa e una tecnica. Al termine di ogni puntata sarà decretato il primo classificato, al quale saranno assegnati tre punti, due al secondo e uno a tutti gli altri. Alla fine di questo dolcissimo percorso, chi riuscirà ad ottenere il punteggio più alto diverrà vincitore.

Alla giovane Lucia un grande in bocca al lupo da tutta la comunità savianese che seguirà il suo debutto in tv con grande gioia.