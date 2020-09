Saviano, elezioni comunali: Simonelli e Strocchia al ballottaggio

A Saviano, dopo le operazioni di spoglio per le elezioni comunali, sono arrivati i risultati. Simonelli e Strocchia al ballottaggio. I cittadini savianesi saranno chiamati nuovamente alle urne per dare la loro preferenza in questa fase finale, che si chiuderà tra due settimane.

Una gara giocata sui decimi di punto in questa prima tornata elettorale. In vantaggio rispetto agli altri tre candidati con il 36% delle preferenze si conferma Vincenzo Simonelli che è pronto a passare alla seconda fase di ballottaggio contro Virgilia Strocchia, che ha conquistato fino ad ora il 30,43% dei voti. Uno spoglio che ha lasciato tutti i cittadini in tensione. Fin da subito Vincenzo Simonelli, appoggiato da PD, Saviano al Centro e Progetto in Comune, ha mantenuto una distanza dagli altri tre candidati.

Nello specifico, i risultati ottenuti dagli altri due candidati quasi alla fine delle operazioni sono i seguenti:

Felice Ambrosino: 30,34;

Domenico Tafuri: 3,24%.

Nel corso della giornata i dati sono stati soggetti a oscillazioni con decimi di percentuali che hanno visto prima uno svantaggio dell’uno rispetto all’altro candidato, poi un pareggio che ha portato al sorpasso finale per soli nove voti della dottoressa Virgilia Strocchia, sostenuta dalle liste Saviano Insieme e Saviano C’è, rispetto all’imprenditore Felice Ambrosino con Forza Saviano, Saviano Futura e Democratici Riformisti Saviano. Una situazione di iniziale parità, giocata sul filo dei singoli voti, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, concludendosi con una minima percentuale di differenza.

Durante le operazioni di spoglio è emerso il considerevole fattore del voto disgiunto per le liste di Felice Ambrosino. Un testa a testa durato fino alla fine, una lotta all’ultimo voto tra i candidati per la carica di sindaco al comune di Saviano che si sono contesi la possibilità di andare al ballottaggio contro Simonelli. Tra due settimane i cittadini saranno nuovamente chiamati a fare la propria scelta, da cui dipenderà il futuro della comunità savianese.