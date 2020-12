Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Saviano

Intervento straordinario di sanificazione e nebulizzazione su tutto il territorio comunale. Mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre, dalle ore 21:30 e fino a completamento delle operazioni, si terrà la sanificazione del territorio con un intervento mirato legato all’emergenza Coronavirsu. L’intero territorio comunale è stato suddiviso in 10 settori di intervento. Queste le strade di intervento per settore.

Mercoledì 16 dicembre :

SETTORE-1: (centro-rione teglia-sant’erasmo-masseria giancora) via sant’erasmo, trav. sant’erasmo, via torquato tasso, corso italia, via trieste e trento, via vittorio narni, via e. manfredi, c.so vittorio emanuele, via del feudo, via libero bovio, via e. murolo, via e. de filippo, via s. di giacomo, via r.bracco, via m. manfredi, via a. leone, piazza 11 agosto 1867, piazzale ferrovia, piazzale e. de nicola, via s. corsi, via ferrovia, via roma, c.so umberto i, c.so europa, viale g. falcone e p. borsellino, viale l. sciascia, viale vittime del terrorismo, via giancora, piazza padre pio.

settore-2: (contrada trezzelle-lato teglia) via della cappelluccia, via trezzelle, via crocelle, i trav.-ii trav.-iiitrav.-ivtrav.-v trav. v ia crocelle; via quattrovie.

settore-3: (sant’erasmo – confini nola) via palatone, via della madonnelle, via pigna spaccata.

settore-4: (centro-sirico-masseria strocchia) via abate nicola aniello abundo, via parrocchia di sirico, via ponte di sirico, via cosimo luigi miccoli, via t. tufano, via san giovanni, via e. gianturco, via mon. f. s. d’ambrosio, via alberolungo, viale servi di maria, viale fra p. sarpi, viale padre g. m. russo, via strettola, via strocchia, via del frasso, trav. sena, piazza vittoria, via c. battisti, via n. sauro, trav. saurio, vico d. napolitano, piazza l. g. fortunato, piazza a. ciccone, via a. ciccone, vicolo a. ciccone, via g. mazzini, via degli orti, via a.fuschillo, trav. a. cece, piazza a. musco, via g. caliendo, c.so garibaldi, via n. allocca.

settore-5: (centro-casa allocca) via g.b. pergolesi, viale g. napoli, viale d. scarlatti, via f.lli tufano, via casa allocca.

giovedì 17 dicembre:

settore-6: (cimitero- masseria trocchia) via torre, via crocifisso, via cimitero, piazzale cimitero, via san felice, via san giacomo, via san paolino, via curti via san francesco d’assisi, via trocchia, via san benedetto, via santa rita.

settore-7: (furignano-sparacisti) via molino, via olivella, via sparacisti; via tappia furignano.

settore-8: (tommasoni-piazzolla) via a. n. stigliola, via parrocchia, via cutolo, via f. f. tommasoni, via immacolata concezione, piazza immacolata concezione, via astolelle, via generale alfieri, masseria sbardella; via montagnola; via cutolo; via stigliola; via masseria leone.

settore-9: (aliperti-cerreto-tabacchi) via tabacchi, via a. vaccaro, via aliperti; viaferuto; via vecchia cerreto; via penta; via mattia preti; via francesco solimena.

settore-10: (fressuriello-penta) via prov.le fressuriello, via l. vanvitelli, via g. da nola, via v. gemito, via fressuriello.

L’ufficio ambiente avvisa che nella fascia oraria indicata, sarà necessario restare in casa, tenere chiusi balconi e finestre e togliere indumenti e alimenti esposti fronte strada