Oggi, a San Giuseppe Vesuviano, si terrà la cerimonia per il conferimento del premio “Aniello Ambrosio”, che ha preso il nome dall’omonimo magistrato sangiuseppese.

L’evento si svolgerà oggi per il secondo anno consecutivo grazie all’intervento del Sindaco Vincenzo Catapano che lo ha riportato alla città di cui era originario il Magistrato Ambrosio. Quest’anno la Sala Consiliare sarà purtroppo vuota a causa della normativa anti-covid, dunque il Sindaco siederà da solo in quell’immensa sala, in videoconferenza con la dottoressa Lilia Giugliano Ambrosio e altri illustri ospiti che presenzieranno alla cerimonia. In onore di una figura tanto prestigiosa come quella del Magistrato Ambrosio, l’evento si propone di mettere in risalto le qualità dell’uomo, della persona e di un mestiere complesso, come quello del Magistrato, che è sinonimo di legalità e giustizia.

I vincitori del premio saranno accolti da un discorso del Sindaco Catapano, nell’attesa che passino questi mesi disastrosi e si possa finalmente ritornare alla normalità.