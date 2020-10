Riceviamo e pubblichiamo

Mettitelo in testa. È questa la frase che dà titolo al contest promosso da Urbe Vesuviana per sensibilizzare tutti all’utilizzo del casco, contest che darà la possibilità a quanti vorranno partecipare di riceverne uno in regalo. L’iniziativa sarà valida fino al prossimo 20 ottobre e offrirà a coloro che invieranno sulle pagine Facebook e Instragram dell’associazione o all’indirizzo email [email protected] una loro foto che li ritrae con il casco l’opportunità di vincerne uno grazie alla collaborazione con Oltremoto Cervo: le due foto che riceveranno più reazioni su Facebook saranno premiate. «Abbiamo pensato a questo contest per sensibilizzare i motociclisti e gli appassionati delle due ruote all’utilizzo del casco, che può salvare la vita, e dunque le due foto più votate ne riceveranno uno in regalo. Vogliamo tenere alta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza della prevenzione degli incidenti. Ringraziamo Oltremoto Cervo per averci sostenuto in quest’iniziativa, mettendoci a disposizione i due premi» ha detto Vincenzo Di Costanzo, presidente di Urbe Vesuviana, da anni attiva sul territorio all’ombra del Vesuvio e che in questi ultimi mesi con la pandemia ha imparato a ristrutturare la propria attività, spostando eventi e iniziative sul web e sui social, in attesa di poter tornare in piazza. Mezzi e “luoghi” diversi, ma stesso entusiasmo e stesse valide iniziative, capaci di riscuotere apprezzamento e condivisione tra il pubblico, di sensibilizzare, coinvolgere, educare: numerose le fotografie già arrivate finora, ma fino a martedì 20 se ne attendono tante altre.