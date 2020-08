“cavallo di ritorno” per le sedie di un bar rubate giorni prima. 39enne arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia hanno arrestato Raffaele D’Alessandro – 39enne del posto già noto alle ffoo – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Nola, su richiesta della locale procura.

D’Alessandro è ritenuto gravemente indiziato di tentata estorsione e furto aggravato ai danni del titolare di un bar di Pomigliano D’Arco.

Il 19 agosto scorso avrebbe rubato alcune sedie lasciate all’esterno del bar e poi preteso denaro in cambio della loro restituzione.

Finito in manette, il 39enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale.