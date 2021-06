Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa da Raffaele Coccia

Quando parliamo degli Uffici Comunali di Sant’Anastasia, spesso viene detto che c’è mancanza di personale. Al di là dei motivi che hanno portato a questa situazione, cosa significa questa condizione nella vita dei cittadini?

Uno dei problemi che in tanti stanno riscontrando in questo periodo è legato all’Ufficio Tecnico, nel quale oggi lavora solo il dirigente. Nella sua figura si concentrano tutte le funzioni ( condono edilizio, nuovo piano regolatore, istruttoria pratiche , rilascio certificati ecc.) che, normalmente, andrebbero svolte da un numero maggiore di professionisti.

Questo problema è ancora più evidente se lo leghiamo alle pratiche del Super Bonus 110% e a quella del Bonus Facciate e Ristrutturazione, di cui tanti cittadini anastasiani stanno facendo richiesta. Per beneficiare di questi incentivi nazionali c’è bisogno di una serie di accertamenti legislativi, che non può svolgere una sola persona.

Bisogna anche ricordare che per richiedere – e poi accedere – a questi incentivi, bisogna rientrare in dei tempi abbastanza ristretti; tempi per la verifica degli atti al Comune che oggi si allungano tantissimo, proprio per la mancanza di personale.

A tal riguardo l’ex consigliere Raffaele Coccia propone una soluzione: “Chiedo a questa maggioranza, come già fatto a due Assessori Comunali e a qualche Consigliere di maggiornaza, di assumere una o più risorse a tempo determinato, fino a quando non ci sarà un nuovo concorso o un nuovo piano assunzioni”.

Il rappresentante del Partito Democratico anastasiano precisa anche le modalità con cui potrebbero esserci queste assunzioni: “L’Ufficio Staff del sindaco oggi è composto da 6 persone, per un totale di 88 mila euro di stipendi annui (circa 270.000,00 i tre anni), come previsione al piano triennale del personale. Spostare parte di queste cifre per l’assunzione di una figura da inserire nell’Ufficio Tecnico secondo me è necessario”.

“Gli Ecobonus” – conclude Coccia – “sono un’opportunità che non possiamo perdere, visto che non sappiamo neanche se questi incentivi saranno rinnovati. Il Bonus Facciate inoltre ci consentirebbe anche di rendere il nostro paese ancora più bello”.