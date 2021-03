Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Sant’Anastasia

Dopo un anno di pandemia e l’inizio della terza ondata,si rende necessario, ovviare a questa crisi e il Comune di Sant’Anastasia ha attivato sul proprio territorio un sito per iniziare le attività vaccinali.

A seguito di molti incontri e sopralluoghi tecnici con ASL e tecnici dell’Ente

in data odierna è stato firmato il Protocollo d’Intesa con l’ ASL Napoli 3 Sud e il Sindaco Carmine Esposito ha messo a disposizione, in comodato d’uso gratuito – per tutto il tempo necessario – parte dell’immobile sito in Via Primicerio 16 per le attività vaccinali stesse.

Secondo modalità e tempi previsti dai protocolli nazionali e in base alla disponibilità dell’ASL di competenza partirà la somministrazione dei vaccini in loco.

Dichiarazioni dell’ assessora alla salute pubblica la dott.ssa Veria Giordano:

“L’Amministrazione Esposito ha fortemente voluto istituire un punto vaccinale nel territorio comunale, per supportare i propri cittadini in questa importante fase e offrire un contributo significativo per la campagna di protezione e la conseguente riduzione dei contagi.

Ci è sembrato così di dare un esempio di particolare sensibilità e concretezza in un momento molto difficile per tutti.

Per superare questa pandemia, infatti, occorre fare squadra facendo ognuno la propria parte, seguendo le regole sanitarie e mettendo in campo azioni concrete, come questa, utili a valorizzare gli sforzi della comunità intera.

Dal canto nostro continueremo a lavorare per garantire condizioni di benessere per l’intera comunità.”

Aggiunge poi il Sindaco Carmine Esposito:

“Attivare sul nostro territorio un sito di campagna vaccinale ci rende più consapevoli nei confronti di questa crisi. Da medico credo che vaccinarsi e, soprattutto, farlo in tempi più o meno brevi, ci aiuti ad uscire da questa impasse non solo pandemica ma anche economica e sociale. Attivare questo sito, sul nostro territorio, è stato un atto dovuto nei confronti della cittadinanza anastasiana.”