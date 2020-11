A più di un mese dal ballottaggio che ha sancito la vittoria del sindaco Carmine Esposito, oggi nell’aula consiliare di Palazzo Siano si riunirà il consiglio comunale.

All’ordine del giorno la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco, l’elezione del presidente e del vicepresidente dell’assise pubblica. Inoltre, la comunicazione all’assemblea dei decreti di nomina degli assessori (il vicesindaco Mario Trimarco, Ciro Pavone, Vincenzo Romano, Cettina Giliberti, Veria Giordano), ai quali subentreranno in consiglio i successivi candidati nelle rispettive liste, ossia Santina Viola (Sant’Anastasia in Volo), Ciro Terracciano (SìAmo Anastasiani), Antonio Sebeto (Arcobaleno), Pasquale Pio Auriemma (Agire).

Il sindaco illustrerà poi le linee programmatiche di mandato che saranno sottoposte all’assise per l’approvazione. L’ultimo punto all’ordine del giorno è la nomina della commissione elettorale comunale.

Per le normative anti – Covid, il consiglio comunale, fissato per le 17 di oggi (martedì 10 novembre) non avverrà al cospetto del pubblico ma sarà comunque trasmesso in streaming per consentire ai cittadini di assistervi.