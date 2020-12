Sant’Anastasia, Natale 2020: luminarie solo in luoghi simbolo

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Sant’Anastasia

Per il Natale 2020, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Esposito ha deciso che le tradizionali luminarie dovessero avere valore simbolico, destinando ad esse la cifra di 20mila euro e scegliendo di illuminare le parrocchie anastasiane e gli accessi alla città con decorazioni che possano rappresentare soprattutto la Speranza. “Non sarà un Natale come tutti gli altri, questo è evidente” – dice il sindaco Esposito – dunque, con l’installazione delle luminarie soltanto in luoghi simbolo e non in tutto il paese, abbiamo voluto dare un piccolo ma concreto segnale, una luce di speranza che possa almeno in minima parte diradare la tristezza di questo momento in cui il tessuto sociale ed economico è vicino al collasso. Dunque, insieme a tutte le iniziative che stiamo mettendo in campo per arginare le conseguenze della pandemia, ci sembrava giusto vestire, solo un po’, a festa il nostro paese”.