Ieri mattina – giovedì 23 aprile – l’ex consigliere (e presidente del consiglio comunale fino al 2019) Mario Gifuni, ha protocollato in municipio una missiva indirizzata al commissario prefettizio Stefania Rodà, chiedendo chiarezza sullo stato dell’arte rispetto ai buoni spesa.

«L’efficienza e l’efficacia di una pubblica amministrazione si misura in questi momenti – dice Gifuni – invece qui è accaduto anche che buoni spesa siano stati consegnati due volte alla stessa famiglia mentre altri, in reale difficoltà, stanno ancora aspettando».

Nel documento Gifuni chiede di sapere quali siano stati i criteri che hanno determinato la scelta dei soggetti destinatari dei buoni, come si sia stabilito l’ammontare del buono per ciascuno di loro e, inoltre, invoca la trasparenza invitando il commissario Rodà a rendere noto l’esatto ammontare della somma utilizzata per la distribuzione, il numero complessivo delle domande e il numero complessivo degli esclusi. «Ho anche chiesto – precisa il presidente del movimento politico Sant’Anastasia in volo – che sia imposto agli esercizi di allegare al buono la copia della carta di identità con firma autocertificativa per evitarne la commercializzazione impropria».

