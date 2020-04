L’ex assessore all’ambiente bacchetta i dipendenti che si sono occupati delle pratiche in municipio: «Non è il momento delle polemiche ma, per senso di responsabilità avrebbero dovuto lavorare il doppio in questo periodo di emergenza, non tutti hanno la fortuna di ricevere uno stipendio fisso il 27 del mese».

Persone che non trovano il proprio nome in elenco pur avendo fatto domanda ed essendo in possesso dei requisiti, dipendenti comunali che non sanno come rispondere al telefono, persone che hanno ricevuto il buono spesa, ma due volte e per errore (una di loro ha avvisato e restituito), richiedenti che ancora non l’hanno ricevuto, pratiche ancora da esaminare. «E ancora non ci è dato sapere il “metro” di valutazione per l’erogazione dei buoni, tutto tace mentre persone che sono sul serio in stato di difficoltà non vengono ancora chiamati da nessuno, insomma il caos più totale» – dice Di Fraia.

[wp_bannerize group="inline" random="1" limit="1"]