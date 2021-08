Riceviamo e pubblichiamo dall’Uici

CAFFÈ LETTERARIO VESUVIO Ogni domenica, sulla nostra pagina fb “Uici Sant’Anastasia e paesi Vesuviani”, vi aspettiamo col nostro “Caffè letterario Vesuvio”, un’iniziativa che si propone di offrire uno spazio culturale condiviso. Ogni domenica pubblicheremo letture di poesie, racconti e romanzi che ci permetteranno d’immergerci in un’atmosfera di altri tempi. Durante l’800 gli intellettuali europei si incontravano infatti nei caffè parigini per discutere di arte, politica e letteratura e per scambiarsi idee e pensieri. Cercheremo di vivere insieme, con entusiasmo e curiosità, l’aria frizzante dell’arte e della cultura in questo momento così particolare. Avremo la possibilità di interagire commentando le letture con riflessioni e pareri personali. Circondarci di bellezza è, più che mai, necessario e fondamentale. Chi vuole partecipare attivamente, mettendo a disposizione la propria voce o per supportare l’iniziativa, può inviare un e-mail all’indirizzo uici.anastasia@gmail.com – 3735419953. I contenuti di tutti gli interventi (poesie, racconti e romanzi letti da un lettore) come già anticipato, ogni domenica verranno presentati sulla nostra pagina Facebook.

(fonte foto: rete internet)