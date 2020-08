Riceviamo e pubblichiamo da Salvatore Colombrino.

Lettera indirizzata a tutti gli schieramenti politici di Sant’Anastasia.

“Ai Candidati tutti

Sarebbe opportuno, corretto, importante, e non per ultimo, atto di distinzione e affermazione d’interessamento verso un settore e i suoi utenti; la scuola.

Mi rivolgo ai candidati per la carica di Sindaco e ai propri sostenitori in lista, d’interessarsi sul come e quali sono i provvedimenti attuati presso i nostri istituti scolastici nell’affrontare l’emergenza Corona virus. Come ben sappiamo tra meno di un mese inizierà un nuovo anno scolastico.

Oggi non siamo stati illuminati su come s’intende gestire gli istituti e utenti incutendo molta preoccupazione, che al momento sembra essere abbandonata per la più importante campagna elettorale che coincide appunto con l’apertura del ciclo scolastico tralasciando un problema fondamentale e irrimandabile:

La sicurezza della platea scolastica.

Si chiede dunque, a chi di buon senso ed ha a cuore questo nodo da sciogliere che tiene in ostaggio famiglie e bambini, d’intervenire da subito.

S’intervenga con sopralluoghi, colloqui, incontri con i Dirigenti scolastici e Commissario Prefettizio affinché ci venga illustrato anticipatamente

– quali sono gli interventi attuati;

– quali proseguiranno;

– come verrà gestita l’utenza;

– certificazioni rinnovate;

– DVR adeguato.

Siffatto affinché l’inizio dell’anno scolastico sia inaugurato garantendo l’adeguata sicurezza per i nostri figli.”